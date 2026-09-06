Direto da redação

Taboão da Serra sedia capacitação técnica para condutores de veículos de emergência e motociclistas da saúde e segurança

Taboão da Serra sediou as aulas do 40º Curso de Aprimoramento de Veículos de Urgência e do 22º Curso de Capacitação de Motociclistas de Urgência para profissionais da Saúde e Segurança do município e de diversos municípios do Estado de São Paulo. A iniciativa foi realizada pela Prefeitura de Taboão da Serra, por meio da Secretaria de Saúde e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

Com treinamentos teóricos e práticos, os cursos preparam técnicos em enfermagem, enfermeiros e motoristas de ambulância para prestar assistência pré-hospitalar rápida e eficaz em casos de menor complexidade até suporte inicial em situações graves. A capacitação também contemplou agentes de trânsito, da Polícia Militar e da Guarda Civil Municipal.

“Estamos fazendo aqui o curso de CAV, Curso de Aprimoramento de Veículos de Emergência, no qual os condutores passam por um treinamento com uma parte teórica e o restante é feito em prática aqui na pista. Esses treinamentos são feitos com ambulâncias para os profissionais terem uma noção real do que podem encontrar em um atendimento, simulando situações que eles pegam no dia a dia”, explicou Márcio Oliveira, coordenador do CAV e instrutor do Grupo de Motociclistas de Atendimento de Urgência (GMAU).

Os exercícios são pensados para que os condutores percebam e aprimorem os conhecimentos de direção e atualização de situações que as ruas podem apresentar.

“O treinamento tem sido muito bom, porque aqui a gente vem aprimorar o nosso trabalho que a gente tem feito diariamente para poder ter uma direção defensiva com bastante responsabilidade no trânsito e para poder atender a população”, comentou Edivania Máximo, condutora do SAMU de Taboão da Serra que participou do treinamento.

Já o curso de motociclismo conta com três etapas, a primeira etapa contemplando equilíbrio com treinamentos em baixa velocidade, visando manter o equilíbrio em cima da motocicleta sem auxílio. Na segunda fase, foi treinado em maior velocidade habilidades mais complexas, inclinação da motocicleta e técnica de frenagem. A terceira etapa do curso é um treinamento off-road, em que os profissionais levam as motocicletas para circular em um terreno acidentado para treinar a pilotagem desses profissionais em um terreno de baixa aderência, treinando para atendimentos em áreas remotas e de difícil acesso.

“Essa é uma importante iniciativa que contou com o apoio do nosso prefeito Engenheiro Daniel. Capacitar os profissionais é fundamental para que a população tenha um atendimento de excelência e cada vez mais eficaz e qualificado”, destaca o secretário de Saúde, Dr. Ailton Bogalho Jr.

A iniciativa reforça o compromisso com a valorização contínua dos profissionais que atuam na linha de frente dos resgates. Ao unir teoria rigorosa e simulações práticas em terrenos adversos, o treinamento garante que as equipes estejam preparadas para agir com máxima precisão, promovendo uma assistência pré-hospitalar cada vez mais ágil, segura e eficiente para a população.