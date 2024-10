Taboão da Serra: Temperatura cai, mas volta a esquentar no final de semana

Direto da Redação

O calor intenso que fez em Taboão da Serra no início da semana deu trégua, mas volta a partir de domingo (6), dia de eleição municipal, mostram os dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Nesta quinta, a máxima não ultrapassa os 20ºC e a mínima é de 16 graus.

Na sexta, a temperatura cai mais um pouco com a mínima de 15ºC e a máxima de 16ºC. Mas a partir de sábado, o calor volta ao município com máxima de 27 graus. E no domingo, a temperatura ultrapassa a marca dos 30 graus, podendo chegar a 31ºC. A mínima, porém, é de 12ºC. Não há registro de possibilidades de chuvas.