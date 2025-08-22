Taboão da Serra terá fim de semana com calor de até 30°C e sem chuva

Por Samara Matos, na redação

Os moradores de Taboão da Serra devem se preparar para um fim de semana de calor e tempo firme. Segundo a previsão meteorológica, não há chance de chuva entre sexta-feira (22) e domingo (24), mas a variação na temperatura e a nebulosidade ao longo dos dias devem marcar o período.

Na sexta-feira (22), o dia será de sol intenso e céu limpo, com mínima de 16°C e máxima de 31°C. Durante a madrugada há possibilidade de nevoeiro isolado, mas ao longo da manhã e tarde o sol predomina. À noite, o céu pode apresentar aumento de nuvens, sem registro de precipitação.

No sábado (23), o sol aparece entre muitas nuvens, principalmente durante a tarde e noite. As temperaturas variam entre 17°C e 30°C, e, apesar da nebulosidade, a previsão segue sem chuva.

Já no domingo (24), a temperatura cai e o clima fica mais ameno, com mínima de 14°C e máxima de 20°C. O dia terá sol entre nuvens e períodos de céu nublado, sem expectativa de chuva.