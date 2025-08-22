Embu das Artes abre matrículas antecipadas para o ano letivo de 2026

Direto da redação

A Secretaria de Educação de Embu das Artes iniciou as inscrições para as matrículas na rede municipal de ensino referentes ao ano letivo de 2026. O processo faz parte do programa de matrícula antecipada Chamada Escolar e contempla todas as modalidades: Educação Infantil (a partir de 6 meses), Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos (EJA).

O prazo para cadastro começou em 18 de agosto e segue até 19 de setembro de 2025, sendo realizado diretamente nas unidades escolares do município.

Documentos exigidos

Para efetuar a matrícula, pais ou responsáveis devem apresentar os documentos originais:

Certidão de nascimento da criança ou estudante;

RG e CPF do aluno (quando houver) e do responsável;

Comprovante de residência em Embu das Artes;

Comprovante de escolaridade (se já tiver cursado outra unidade);

Cartão do Bolsa Família (para quem recebe o benefício);

Carteira ou comprovante de vacinação atualizado;

Cartão do SUS.

Onde se inscrever

As inscrições acontecem presencialmente na escola municipal mais próxima da residência da família.

Informações adicionais

Para mais detalhes, basta procurar a unidade escolar de referência.