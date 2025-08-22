Embu das Artes abre matrículas antecipadas para o ano letivo de 2026

Direto da redação
A Secretaria de Educação de Embu das Artes iniciou as inscrições para as matrículas na rede municipal de ensino referentes ao ano letivo de 2026. O processo faz parte do programa de matrícula antecipada Chamada Escolar e contempla todas as modalidades: Educação Infantil (a partir de 6 meses), Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos (EJA).
O prazo para cadastro começou em 18 de agosto e segue até 19 de setembro de 2025, sendo realizado diretamente nas unidades escolares do município.
Documentos exigidos
Para efetuar a matrícula, pais ou responsáveis devem apresentar os documentos originais:
Certidão de nascimento da criança ou estudante;
RG e CPF do aluno (quando houver) e do responsável;
Comprovante de residência em Embu das Artes;
Comprovante de escolaridade (se já tiver cursado outra unidade);
Cartão do Bolsa Família (para quem recebe o benefício);
Carteira ou comprovante de vacinação atualizado;
Cartão do SUS.
Onde se inscrever
As inscrições acontecem presencialmente na escola municipal mais próxima da residência da família.
Informações adicionais
Para mais detalhes, basta procurar a unidade escolar de referência.