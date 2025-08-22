Procon-SP lança cartilha com orientações para evitar erros no consumo de remédios e suplementos

Direto da redação / Foto: Agência SP
O Procon-SP lançou uma cartilha inédita que reúne orientações práticas sobre o consumo de medicamentos e suplementos alimentares. O material busca conscientizar a população sobre os riscos da automedicação e trazer informações claras para um uso mais seguro desses produtos. Conheça o material aqui.
A publicação explica, de forma didática, as diferenças entre remédios de referência (de marca), genéricos e similares. Também alerta para os perigos do consumo indiscriminado de suplementos como vitaminas, proteínas e probióticos, frequentemente vendidos com promessas de bem-estar, mas que não substituem uma alimentação equilibrada nem têm efeito de tratamento médico.
Segundo o diretor executivo do Procon-SP, Luiz Orsatti Filho, o objetivo é reforçar a importância de escolhas conscientes.
“Remédio não é uma mercadoria qualquer. Os consumidores devem ter o máximo de informações sobre o que estão tomando para evitar consequências danosas à saúde”, afirmou.
Orientações ao consumidor
O guia destaca pontos essenciais para quem utiliza medicamentos:
sempre buscar indicação e acompanhamento profissional;
observar rótulos, prazo de validade e instruções de uso;
seguir corretamente dosagem, frequência e limites diários;
verificar possíveis interações da medicação com outras substâncias.
Além disso, a cartilha orienta sobre como agir em caso de reações adversas ou suspeita de intoxicação. O material indica endereços e canais de atendimento especializados para auxiliar o consumidor nessas situações.
Acesso gratuito
As cartilhas e folders produzidos pelo Procon-SP estão disponíveis gratuitamente no site oficial (www.procon.sp.gov.br), em postos de atendimento e durante ações educativas realizadas pelo órgão.
Com a iniciativa, o Procon-SP busca ampliar a proteção do consumidor na área da saúde, promovendo informação de qualidade e estimulando práticas mais seguras no uso de medicamentos.