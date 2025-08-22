Procurado por homicídio e tráfico na Bahia é capturado ao ser internado no HGP em Taboão

Direto da redação

A Polícia Militar localizou, na noite de quinta-feira (21), um homem procurado pela Justiça da Bahia pelos crimes de homicídio e tráfico de drogas. Ele foi encontrado internado no Hospital Geral do Pirajussara (HGP), em Taboão da Serra, onde aguardava cirurgia.

De acordo com informações da 1ª Companhia do 36º Batalhão da PM, a prisão ocorreu após levantamento feito pela equipe de operações, que recebeu a informação de que o foragido estaria hospitalizado. No local, a identidade do homem foi confirmada e, após consulta ao COPOM (Centro de Operações da Polícia Militar), foi constatado que havia dois mandados de prisão em aberto, ambos expedidos pelo Poder Judiciário da Bahia.

O homem permanece internado sob escolta policial e, após a realização do procedimento cirúrgico, será transferido ao sistema prisional para cumprimento da pena.