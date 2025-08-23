Mais de 100 cães são resgatados de canil clandestino em Embu das Artes; dona é presa por maus-tratos

Por Geovanna Matos, na Redação

Mais de 100 animais foram resgatados de um canil clandestino em Embu das Artes na manhã desta sexta-feira (22). Entre eles, cães de raças como Border Collie e Pastor de Shetland viviam em condições precárias, sem higiene ou qualquer acompanhamento veterinário. A denúncia chegou à Secretaria da Causa Animal, que acionou imediatamente as autoridades locais.

Durante a inspeção, os agentes se depararam com um cenário de extremo descuido: o chão estava coberto de jornais molhados e sujos, sacos de ração rasgados espalhados e estruturas improvisadas serviam de abrigo para os cães, confinados em espaços muito pequenos e sem qualquer conforto. Além disso, foram encontrados sacos com animais mortos espalhados pelo local, reforçando a situação insalubre em que os demais viviam.

A proprietária do canil foi presa em flagrante e encaminhada ao 1º Distrito Policial de Embu das Artes, onde deverá responder por crime ambiental e maus-tratos a animais, de acordo com a legislação brasileira. Os cães resgatados foram levados a abrigos temporários, onde passarão por avaliação veterinária, tratamento médico e cuidados adequados.

O prefeito de Embu das Artes, Hugo Prado, acompanhou a ocorrência, e informou que a Prefeitura acompanhará de perto o processo judicial e que pretende intensificar a fiscalização para prevenir novos casos de maus-tratos no município.