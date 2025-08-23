Sebrae-SP abre inscrições para curso de gestão de pessoas em Osasco

Direto da redação

O escritório regional do Sebrae-SP está com inscrições abertas para o curso presencial “Faça a gestão de pessoas: uma ferramenta de competitividade”, que será realizado entre os dias 1 e 5 de setembro, das 8h30 às 12h30, na Av. Dionysia Alves Barreto, 99, em Osasco.

Voltada para empresários e gestores, a formação faz parte do programa “Lidere para Crescer” e tem como objetivo aprimorar a liderança, oferecendo ferramentas práticas e estratégias modernas de gestão de pessoas. O investimento é de R$ 294,00, com possibilidade de parcelamento em até cinco vezes sem juros. As vagas são limitadas e a inscrição pode ser feita neste formulário.

Conteúdo do curso

Durante a capacitação, os participantes terão acesso a apostila e materiais práticos sobre os principais desafios da gestão de pessoas, como:

recrutamento e seleção;

retenção de talentos;

indicadores de desempenho;

desenvolvimento de equipes;

engajamento e motivação;

clima organizacional e segurança emocional;

comunicação e gestão de conflitos.

O consultor de negócios do Sebrae-SP, Reginaldo de Andrade Santos, explica que a gestão de pessoas é um dos grandes desafios dos pequenos negócios.

“Antes de ver o profissional, reconheça que há um ser humano ali. Ao buscar conhecê-lo, entendendo seus desafios, necessidades e desejos, você terá melhores condições de incentivá-lo e desenvolvê-lo profissionalmente”, orienta.

Desafios atuais

Segundo o Sebrae-SP, os empreendedores precisam lidar com questões como escassez de mão de obra qualificada, mudanças geracionais e falta de processos estruturados de recrutamento e desenvolvimento de talentos. Para enfrentar esse cenário, é necessário alinhar recursos financeiros, estruturais e humanos de forma estratégica.

Serviço

Curso: Faça a gestão de pessoas: uma ferramenta de competitividade

Data: 1 a 5 de setembro, das 8h30 às 12h30

Local: Sebrae-SP Osasco (Av. Dionysia Alves Barreto, 99 – Vila Osasco)

Investimento: R$ 294,00 (parcelado em até 5x sem juros)

Inscrições: clique aqui

Informações: (11) 97150-9929 (WhatsApp)