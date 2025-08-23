Tecnologia impulsiona aprendizado e inclusão na EMEB Machado de Assis em Taboão da Serra

Direto da redação

O uso da tecnologia tem transformado a rotina de estudantes da rede municipal de Taboão da Serra. Na EMEB Machado de Assis, as aulas mediadas por recursos digitais têm se destacado pelo engajamento crescente dos alunos e pelos avanços no processo de aprendizagem.

Com iPads e aplicativos educacionais, as crianças exploram conteúdos do currículo de forma mais dinâmica e participativa. As atividades estimulam criatividade, colaboração e pensamento crítico, ao mesmo tempo em que permitem acompanhamento individualizado por parte dos educadores.

Um caso que inspira

Um dos exemplos recentes é o de Andrew Gabriel, estudante do 3º ano D e participante do programa GAPES – Grupo de Apoio Pedagógico Especializado. Com dificuldades no processo de alfabetização, Andrew vinha enfrentando barreiras na leitura e escrita.

Durante uma atividade de interpretação de texto com o tema Histórias em Quadrinhos, ele surpreendeu colegas e professores ao se arriscar a ler uma palavra em voz alta. A conquista foi o ponto de partida para novos avanços.

— “O Andrew ficou tão empolgado que agora arrisca ler várias palavras. Foi emocionante acompanhar esse progresso”, contou a professora Katia Misael Shimabukuro.

Além do apoio do GAPES, Andrew recebe acompanhamento em sala de aula com recursos complementares que têm fortalecido sua confiança e interesse pelos estudos.

Inclusão e protagonismo

O caso de Andrew evidencia como a tecnologia, quando usada de forma pedagógica, pode ser uma aliada poderosa na inclusão escolar e no desenvolvimento das potencialidades de cada estudante. Em Taboão da Serra, a proposta é que cada avanço, por menor que pareça, seja reconhecido como uma conquista significativa no caminho da aprendizagem.

Visão da gestão

Para o secretário de Educação, Luciano Corrêa, os investimentos em tecnologia representam um passo estratégico para preparar a rede municipal para os desafios do presente e do futuro.

“Cada criança tem seu próprio ritmo e, com o apoio da tecnologia, conseguimos respeitar essas particularidades, estimular a criatividade e fortalecer o pensamento crítico. Nosso compromisso é ampliar esses investimentos para garantir uma educação inclusiva e significativa para todos”, afirma.

A experiência da EMEB Machado de Assis mostra como a combinação entre recursos digitais e olhar atento dos professores pode transformar trajetórias, tornando o aprendizado mais atrativo e inclusivo.