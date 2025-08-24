Anhanguera Taboão oferece atendimentos de saúde e jurídicos para a população

Direto da redação

A Faculdade Anhanguera de Taboão da Serra retomou, neste semestre, os atendimentos à comunidade em suas clínicas-escola e no Núcleo de Práticas Jurídicas. Os serviços incluem suporte nas áreas de Fisioterapia, Nutrição, Psicologia e Direito, reforçando o compromisso social da instituição com a população da região.

Na Clínica de Fisioterapia, os atendimentos são destinados a adultos e crianças nas especialidades ortopédica, neurológica e reumatológica. O serviço funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h, mediante agendamento prévio presencial ou pelo telefone (11) 4097-6098. Para a primeira avaliação, é necessário encaminhamento médico com diagnóstico e documento de identidade.

A Clínica de Nutrição recebe pacientes de todas as idades, de segunda a sexta-feira, das 17h às 21h. Entre os serviços oferecidos estão reeducação alimentar, emagrecimento, pós-bariátrica, seletividade alimentar, hipertrofia, orientações sobre suplementação, avaliação corporal (incluindo bioimpedância), cardápios personalizados e acompanhamento de condições clínicas como doença renal crônica, diabetes e dislipidemia. O agendamento deve ser feito pelo telefone (11) 96447-2538.

Já a Clínica de Psicologia disponibiliza sessões de psicoterapia individuais para crianças, adolescentes, adultos e idosos. O serviço é oferecido de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, com inscrição pelo telefone (11) 4097-6098 ou diretamente na recepção da clínica, que opera em modelo de portas abertas. Outra opção é o Projeto Clínica, que disponibiliza sessões com psicólogos já formados com custo social, podendo ser presencial ou online, com agendamento direto no site.

O Núcleo de Práticas Jurídicas (NPJ) da Anhanguera Taboão presta atendimento gratuito às quartas e quintas-feiras, das 13h às 18h, com agendamento pelo telefone (11) 4666-2219. Os serviços são voltados para a população hipossuficiente, com suporte em diversas áreas do Direito e possibilidade de propositura de ações judiciais, quando necessário.

Reconhecida em 2025 como Melhor Faculdade do Ano pela Agência Midaz, a Anhanguera Taboão da Serra reafirma sua missão de unir excelência acadêmica e impacto social, oferecendo formação de qualidade e serviços que beneficiam diretamente a comunidade local.

Serviço – Atendimentos da Clínica de Fisioterapia, Psicologia, Nutrição e do Núcleo de Práticas Jurídicas

Endereço: Rod. Régis Bittencourt, 199 – Centro, Taboão da Serra – SP, 06768-000

Contatos para a imprensa:

Atendimento PR: Bianca Lodi Rieg

E-mail: bianca.rieg@cogna.com.br

Telefone: (11) 95272-0067