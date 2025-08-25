Semana na região terá mínima de 14°C e máxima de 26°C com possibilidade de chuva

Direto da redação

A previsão do tempo para Taboão da Serra e região indica que a semana será marcada por queda nas temperaturas e instabilidade no início e no meio dos dias, com chuva prevista para terça (26) e quarta-feira (27). A partir de quinta-feira, o clima deve melhorar gradualmente, trazendo sol entre nuvens e tempo firme. Moradores devem ficar atentos às mudanças, especialmente no meio da semana, quando a chuva pode atrapalhar a rotina.

Segunda-feira (25): semana começa estável

O início da semana será de sol entre muitas nuvens, sem previsão de chuva. As temperaturas variam entre 14°C e 25°C, mantendo o clima ameno. Apesar do tempo firme, o céu deve permanecer parcialmente encoberto em alguns períodos do dia.

Terça-feira (26): chuva ganha força

Na terça-feira, o clima muda e a instabilidade se instala na região. A previsão aponta para tempo chuvoso durante o dia e à noite, com mínima de 14°C e máxima de 21°C. O dia será mais frio e úmido, exigindo atenção dos moradores, principalmente no trânsito e em atividades ao ar livre.

Quarta-feira (27): instabilidade continua

A quarta-feira segue com chuva e muitas nuvens. O dia começa com pancadas de chuva pela manhã, mas deve registrar tempo firme à noite. As temperaturas sobem um pouco, variando entre 15°C e 26°C.

Quinta-feira (28) e Sexta-feira (29): volta do sol

A partir da quinta-feira, o tempo volta a se estabilizar. A previsão indica sol com muitas nuvens e sem chuva prevista, com temperaturas entre 15°C e 24°C. O mesmo cenário deve se repetir na sexta-feira, garantindo dias mais estáveis para encerrar a semana.