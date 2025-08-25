GCM apreende menor por tráfico de drogas perto de escolas em Taboão da Serra

Direto da redação

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Taboão da Serra apreendeu, neste domingo (24), um adolescente acusado de tráfico de drogas nas proximidades da EMEF Professor Francisco Ferreira Paes e da Escola Estadual Professora Neusa Demétrio.

A ação aconteceu durante patrulhamento da equipe que prestava apoio a um cerco policial para a captura de um homem procurado pela Justiça, que conseguiu fugir. Durante a operação, os agentes flagraram o menor comercializando entorpecentes na região escolar.

Com ele, foram encontrados cerca de 700 gramas de maconha divididos em 380 porções, 15 gramas de crack em 58 porções, 5 gramas de cocaína em 9 porções, além de R$ 155,20 em dinheiro e um celular iPhone.

Segundo a GCM, o adolescente já possuía diversas anotações criminais, incluindo furto de veículo, receptação de motocicleta e tráfico de drogas.

O caso foi apresentado à autoridade policial, que confirmou a ocorrência de ato infracional equivalente ao crime de tráfico de drogas. O jovem permaneceu apreendido à disposição da Justiça.