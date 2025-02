Taboão da Serra terá fim de semana quente com pancadas de chuva e trovoadas

Direto da redação

O clima em Taboão da Serra promete ser típico de verão neste fim de semana: calor intenso, com pancadas de chuva e trovoadas ao longo do dia.

Nesta sexta-feira (21), a previsão indica sol entre nuvens, mas com chuvas rápidas tanto durante o dia quanto à noite. A temperatura varia entre 21°C e 31°C, e a umidade relativa do ar pode atingir 96% nos momentos mais úmidos. A probabilidade de arco-íris está alta, devido à combinação entre sol e pancadas de chuva.

No sábado (22), o cenário se mantém semelhante: máxima de 31°C e mínima de 21°C, com pancadas de chuva mais intensas à tarde e à noite. O vento sopra a 8 km/h na direção sudeste, e a umidade do ar pode chegar a 93%.

Já no domingo (23), o tempo segue quente, com mínima de 20°C e máxima de 31°C. A previsão continua sendo de sol entre muitas nuvens, com pancadas de chuva e trovoadas no período da tarde e noite.

Para quem pretende aproveitar o final de semana ao ar livre, o ideal é sair pela manhã e estar sempre preparado para mudanças rápidas no tempo. Guarda-chuva e roupas leves serão aliados indispensáveis!