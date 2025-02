Banda Espera Marido abre o carnaval taboanense neste sábado (22)

Direto da PMTS

O bloco tradicional Banda Espera Marido anima as festividades de carnaval da cidade há mais de 30 anos, e este ano não será diferente. A festa acontecerá neste sábado, 22 de fevereiro, a partir das 14h, na Rua Francisca de Carvalho no Jardim Maria Rosa. Em frente a padaria Rainha do Taboão.

O evento conta com o apoio da Prefeitura de Taboão da Serra.

Para além da diversão, a Banda Espera Marido também promove ações sociais e convida os foliões a doarem 2kg de alimentos não-perecíveis (com exceção de sal e açúcar) para ajudar instituições beneficentes de Taboão da Serra.

Serviço

Banda Espera Marido

Sábado, 22 de fevereiro a partir das 14h

Rua Francisca de Carvalho – Jardim Maria Rosa