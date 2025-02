Governo do Estado desapropria área da Sorana Sul e outros imóveis para iniciar obras do metrô Taboão da Serra

Direto da Redação

O Governo do Estado de São Paulo autorizou nesta quinta-feira (20) a desapropriação de vários imóveis em Taboão da Serra para dar início às obras de extensão da Linha 4-Amarela até o município. Foram desapropriados imóveis para os ‘chamados’ respiros no Largo do Taboão e a área que vai abrigar a estação, ao lado da nova sede da Prefeitura, no terreno da antiga concessionária Sorana Sul.

De acordo com a CCR Mobilidade, a promessa do governador Tarcísio de Freitas, de entregar a estação em 2028 está mantida, apesar das obras não terem sido iniciadas até o fim do ano passado, como foi prometido. Além das atuais desapropriações, publicadas no Diário Oficial, a Prefeitura cedeu em 2024 uma área para que abrigue parte da estação.

Além da Estação Taboão da Serra, a Linha 4-Amarela terá a estação Chácara do Jockey, chegando a 13 estações e fazendo conexões com as linhas Verde (Estação Paulista), Vermelha (Estação Praça da República) e Azul (Estação Luz).

VAI E VEM

Apesar do metrô ainda não ter chegado a Taboão da Serra, os moradores têm o acesso facilitado com o ônibus Vai e Vem, que interliga – de forma gratuita – o Largo do Taboão até a Estação Vila Sônia.

CLIQUE E VEJA OS DECRETOS