Taboão em Foco participa do café com secretário de Tecnologia que faz balanço das ações realizadas e metas para os próximos meses

Por Geovanna Matos, na redação

Na manhã desta segunda-feira (16), a Secretaria de Tecnologia e Inovação de Taboão da Serra promoveu um café com a imprensa para apresentar as ações já implementadas em 2025 e os projetos em fase de planejamento. O encontro, realizado na sede da pasta, contou com a presença do secretário de Tecnologia, servidores municipais e representantes da imprensa local.

Entre os destaques apresentados estão a ampliação dos pontos de wi-fi gratuito em espaços públicos e o avanço do projeto “Prefeitura Sem Papel”, que busca digitalizar documentos administrativos para reduzir custos e tornar os processos mais ágeis. “Estamos eliminando o uso excessivo de papel, o que reduz gastos com impressoras e torna o serviço público mais eficiente e sustentável”, explicou o secretário de Tecnologia.

Durante a conversa, o secretário também ressaltou a substituição de computadores antigos por equipamentos mais modernos. “A tecnologia precisa acompanhar a demanda da população. Estamos renovando os aparelhos para garantir um atendimento mais ágil nos órgãos públicos”, afirmou.

O encontro também foi marcado pela apresentação de propostas em fase de estruturação, como a instalação de um sistema de reconhecimento facial nas escolas municipais para reforçar a segurança e o controle de acesso dos estudantes. “Esse é um projeto que ainda estamos finalizando para levar a Brasília. A ideia é buscar recursos por meio de emendas parlamentares”, destacou.

Outra iniciativa prevista é a oferta de cursos de tecnologia voltados à população, especialmente para o público idoso, em parceria com as secretarias de Desenvolvimento Econômico e Assistência Social. “Na Câmara, realizamos cursos para a terceira idade e o resultado foi muito positivo. Muitos idosos não sabem sequer ligar um celular, e isso os deixa vulneráveis a golpes. Nosso objetivo é capacitá-los e incluí-los nesse universo digital”, explicou o secretário.

Ao final do encontro, ele reforçou o compromisso com a transparência e a comunicação direta com os veículos locais. “A imprensa tem um papel fundamental na divulgação das ações públicas e no diálogo com a população. Esse tipo de encontro aproxima ainda mais o cidadão do governo”, concluiu.