Festa de Corpus Christi interdita vias de Taboão da Serra a partir desta quarta-feira (18)

Direto da redação

A Prefeitura de Taboão da Serra irá interditar ruas na região da Vila Santa Luzia para a realização da Festa de Corpus Christi, que acontece nesta quinta-feira, 19 de junho. Os bloqueios começam às 23h da quarta-feira (18) e seguem até às 23h do dia seguinte.

A celebração é organizada pelo Santuário Santa Terezinha, que há mais de 30 anos promove a confecção dos tradicionais tapetes coloridos nas ruas do entorno. A montagem acontece da meia-noite até às 14h da quinta-feira. Em seguida, haverá uma procissão religiosa pelas ruas decoradas, com saída do Santuário.

As vias interditadas são:

Rua do Tesouro (parcialmente);

Rua Ernesto Capelari (entre as ruas Ângelo Rinaldo e Senador Felinto Müller);

Rua Senador Felinto Müller (do trecho entre a Rua do Tesouro e a Avenida Armando de Andrade);

Avenida Armando de Andrade (sentido Rua do Carmo) até a esquina com a Rua Thereza Maria Luizetto;

Rua Thereza Maria Luizetto.

A serragem usada nos tapetes já está armazenada pela Secretaria de Manutenção (USINA). Todos os fiéis estão convidados a participar e também colaborar com doações de alimentos não perecíveis e roupas em bom estado, que serão destinadas a famílias em situação de vulnerabilidade atendidas pelo Santuário.

Feriado prolongado

Em Taboão da Serra, Corpus Christi é feriado municipal desde a década de 1960. Neste ano, a sexta-feira (20) será ponto facultativo, conforme o Decreto Municipal nº 9/2025. Com isso, repartições públicas municipais estarão fechadas nos dois dias. Apenas serviços essenciais funcionarão normalmente, como pronto-socorros, segurança, salvamento e funerárias.