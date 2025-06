Suspeito é detido com cerca de 460 porções de drogas em Taboão da Serra

Direto da redação

Durante patrulhamento de rotina na madrugada desta segunda-feira (16), a Polícia Militar apreendeu aproximadamente 460 porções de entorpecentes em Taboão da Serra. Um homem foi detido e encaminhado ao 1º Distrito Policial da cidade.

Segundo o 36º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano, a equipe avistou um homem correndo ao notar a presença da viatura. Ao retornar ao ponto inicial, os policiais encontraram dois suspeitos. Um deles conseguiu fugir por uma viela lateral, mas o outro permaneceu no local.

Próximo ao homem detido, os PMs localizaram uma sacola verde com centenas de porções de drogas e R$ 16,50 em dinheiro. Durante a revista pessoal, foi encontrada ainda uma porção da substância no bolso da blusa do suspeito.

O caso foi registrado na delegacia e o homem segue à disposição da Justiça.