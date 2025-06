EMI Jurema em Taboão da Serra é invadida e tem fiação furtada; aulas foram suspensas

Direto da redação

A semana começou com transtornos para pais e responsáveis de alunos da EMI Jurema, no bairro Parque Pinheiros, em Taboão da Serra. Na madrugada desta segunda-feira (16), a escola foi invadida e a fiação elétrica foi furtada. Segundo informações, essa não é a primeira vez que o local sofre com furtos.

Devido aos danos, a unidade está sem energia elétrica e sem condições de receber os alunos com segurança, o que motivou a suspensão das aulas. Não há previsão para o retorno da energia.

“Estamos tomando as providências cabíveis e informaremos às famílias assim que a escola estiver em condições de funcionamento”, diz o comunicado enviado pela direção.

A EMI Jurema fica na Rua Mário Latorre, 248, e atende crianças da Educação Infantil.