ROMU de Taboão da Serra recupera motos roubadas e apreende menores após perseguição

Direto da redação

Na madrugada deste domingo (15), por volta das 3h30, uma equipe da ROMU (Ronda Ostensiva Municipal) de Taboão da Serra recuperou duas motocicletas roubadas e apreendeu dois adolescentes após uma perseguição iniciada na região da Vila Iasi.

De acordo com informações, a viatura avistou os suspeitos e deu início ao acompanhamento. Durante a fuga, os jovens desceram a Rua Albert Einstein — nas proximidades da antiga seccional da Polícia Civil — e atravessaram a Avenida Aprígio Bezerra da Silva, colidindo com a mureta central da via.

Com eles, os agentes encontraram uma motocicleta roubada. Após a abordagem, os adolescentes indicaram o local de uma segunda moto, localizada na região da CDD.

Ambos sofreram escoriações leves, foram socorridos ao Pronto Socorro e, posteriormente, encaminhados à delegacia. Os responsáveis foram acionados e os menores permaneceram à disposição da Justiça.