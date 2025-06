Semana começa com friozinho pela manhã e sol entre nuvens em Taboão, Embu das Artes e Itapecerica da Serra

Direto da redação

A semana começa com tempo firme, sol entre nuvens e temperaturas amenas em Taboão da Serra, Embu das Artes e Itapecerica da Serra. Não há previsão de chuva entre os dias 16 e 20 de junho, mas as manhãs seguem frias, com mínimas entre 12°C e 13°C.

Taboão da Serra

Segunda (16) e terça (17) : sol com poucas nuvens, mínima de 12°C e máxima de 22°C .

Quarta (18) : sol entre muitas nuvens à tarde, máxima sobe para 23°C .

Quinta (19) : tempo segue firme, com máxima de 24°C .

Sexta (20): muitas nuvens, mas sem chuva. Temperaturas entre 15°C e 23°C.

Embu das Artes

A semana terá sol com variação de nuvens todos os dias.

As mínimas ficam entre 12°C e 13°C , e as máximas variam de 22°C a 24°C .

Pode haver névoa fraca nas manhãs e noites, sem impacto na rotina.

Itapecerica da Serra

O tempo seco predomina até sexta.

As mínimas variam de 13°C a 15°C e as máximas ficam entre 23°C e 24°C .

Céu com poucas nuvens na maior parte do dia e umidade do ar mais baixa, chegando a 48% nas tardes.

Apesar do frio nas primeiras horas do dia, a tendência é de tardes agradáveis e sem chuva. A orientação é manter a hidratação e o uso de agasalhos leves nas manhãs e noites.