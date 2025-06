Polícia Civil apreende carga roubada de botox avaliada em R$ 7 milhões em Embu das Artes

Direto da redação

A Polícia Civil de São Paulo apreendeu em Embu das Artes uma carga roubada de toxina botulínica, conhecida como botox, avaliada em R$ 7 milhões. A carga foi furtada no Aeroporto Internacional de Guarulhos, durante a saída do veículo que transportava o produto.

O material foi encontrado em um galpão na cidade, armazenado em uma câmara fria para garantir a conservação do medicamento. No local, os agentes localizaram 87 caixas contendo frascos da marca AbbVie.

O proprietário do depósito foi preso por receptação qualificada. Ele afirmou que os produtos foram deixados no local por homens desconhecidos. As investigações continuam para identificar os autores do roubo e esclarecer o caso.