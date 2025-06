Troca de tiros com a GCM termina com suspeito morto e outro preso em Taboão da Serra

Direto da redação

Uma tentativa de assalto terminou com um suspeito morto e outro preso após perseguição e troca de tiros com a GCM de Taboão da Serra, na tarde deste sábado (14), na região do Jardim Intercap.

Dois homens em uma moto foram flagrados tentando roubar uma motocicleta de grande porte de uma mulher na Avenida São Paulo, próximo à Esfiha Mix. Equipes da GCM, que faziam patrulhamento com motos, chegaram no momento da abordagem. A dupla atirou contra os agentes e fugiu pelas ruas do bairro.

A perseguição passou pela Rua João Pires de Camargo, Avenida Intercap — inclusive na contramão — e voltou para a Avenida São Paulo. Já perto da base da GCM, o piloto perdeu o controle da moto e caiu.

Houve nova troca de tiros. Um dos suspeitos foi baleado e morreu após ser socorrido. O outro foi preso em flagrante com escoriações e encaminhado para a 1ª Delegacia de Polícia de Taboão da Serra, onde o caso foi registrado.

A moto usada pela dupla era roubada. Os agentes também apreenderam celulares e uma arma de fogo. A Polícia Civil vai investigar o envolvimento dos suspeitos em outros assaltos na região.

A perícia foi acionada, e o local do confronto foi isolado.