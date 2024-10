Tarifa Zero em Taboão da Serra garante transporte gratuito nas eleições e em datas especiais de outubro

Direto da redação

O programa Tarifa Zero, que já atende milhares de moradores de Taboão da Serra diariamente, terá uma atuação especial no mês de outubro, com transporte público gratuito em datas relevantes para a cidade e o país. Além da gratuidade aos domingos e feriados, o benefício será ampliado para quatro dias no mês, facilitando o deslocamento e gerando economia para os cidadãos.

Dias com passagem gratuita em outubro: