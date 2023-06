Taxista denuncia racismo e afirma que passageira cuspiu e o xingou de macaco em Taboão da Serra

O motorista diz estar abalado com a situação: “É uma coisa desagradável. Nunca passei por uma situação dessa. Além dos xingamentos, o pior para mim foi ela ter cuspido na minha cara e ter me chamado de macaco”, disse.

A passageira, que seguiria para a rua Demóstenes, em Moema, cancelou a viagem antes mesmo de começar, desceu do carro e voltou para o prédio.

Segundo Isaías, as ofensas continuaram enquanto ela estava dentro da portaria. “No cercado de vidro, ela fazia gestos obscenos e imitava um macaco. Tudo foi filmado”, explica.

Depois do episódio, Isaías de Lima conta que sente que precisa reforçar os cuidados durante o expediente: “Eu vou colocar câmera de segurança no meu carro, porque, infelizmente, a gente nunca sabe quem está no banco traseiro, explica. A 99 Táxi disse que lamenta profundamente o ato de preconceito e intolerância sofrido pelo motorista parceiro Isaías de Lima.