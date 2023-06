Tenda Ambiental: Cinpal vai entregar mudas frutíferas e nativas em ação do meio ambiente na terça (6)

Direto da Redação

Em celebração a Semana do Meio Ambiente, a Cinpal tem uma programação extensa com atividades entres os dias 5 e 8 de junho, tanto para o público interno quanto para a população em geral.

Uma dessas atividades acontece na Praça Nicola Vivilechio, no centro de Taboão da Serra. Das 13h30 às 17h30, de terça-feira (6), serão doadas mudas de árvores nativas e frutíferas (Araçá, Pau Brasil, Mirindiba e Pau-Mulato, Jabuticaba, Abiu e Pitanga) na Tenda Ambiental.

Outra ação a ser realizada pela Cinpal será sensibilização ambiental e oficina de hortaliças com crianças do Projeto Sementes do Amanhã.

SERVIÇO:

O que: Tenda Ambiental da Cinpal

Local: Praça Nicola Vivilechio – Centro de Taboão da Serra

Quando: dia 6 de junho

Horário: das 13h30 às 17h30