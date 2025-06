Temperaturas despencam e semana terá mínima de 11°C com alerta de vendaval na região

Direto da redação

A semana será marcada por mudanças bruscas no clima nas cidades de Taboão da Serra, Embu das Artes e Itapecerica da Serra. Segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a região enfrenta desde este domingo (29) ventos intensos e, nos próximos dias, terá queda acentuada de temperatura, com mínima prevista de até 11°C até sexta-feira (4).

A partir de segunda-feira (30), uma frente fria avança pela região e traz declínio nas temperaturas. A previsão é de tempo mais fechado, com máximas entre 20°C e 22°C e mínimas já na casa dos 13°C. Em Embu das Artes, há chance de pancadas de chuva ao longo do dia.

Na terça-feira (1º) e quarta-feira (2), o frio ganha força. A mínima prevista nas três cidades é de 11°C, com máximas que não devem passar dos 15°C. Há também previsão de chuviscos e aumento da nebulosidade. O Inmet emitiu um segundo alerta para o período: declínio de temperatura com leve risco à saúde, válido entre o meio-dia de segunda-feira e o meio-dia de terça-feira.

A quinta-feira (3) e a sexta-feira (4) seguem com o tempo fechado, temperaturas baixas e possibilidade de garoa. A variação térmica deve continuar entre 11°C e 17°C, o que exige atenção redobrada, especialmente para grupos mais vulneráveis ao frio, como idosos, crianças e pessoas em situação de rua.

A Defesa Civil orienta os moradores das três cidades a reforçarem os cuidados com a saúde, hidratação e proteção térmica, além de observar medidas de segurança diante dos ventos e da queda de temperatura.