Tempo: prepare o casaco e o guarda-chuva para chegada de frente fria e chuva na região nesta semana

Por Samara Matos, na redação

É bom manter o casaco fora do armário, pois a queda de temperatura que marcou o domingo (28) vai continuar durante a semana. Na segunda-feira (29), o frio continua com mínima de 15°C e máxima de 20°C, o tempo fica nublado com chances de chuva a qualquer momento.

Na terça-feira (30), a situação segue parecida que permanece com possibilidade de chuva moderada a forte, a diferença é que há possibilidade de aparecer sol à tarde, a mínima chega a 14°C e máxima 22°C. A quarta-feira (31), será maraca por chuva durante todo o dia com mínima de 15°C.

Nos primeiros dias de junho, a tendência aponta para onda de frio e aumento de chuvas. Conforme a Climatempo, uma frente frias deve passar pelo Estado entre os dias 3 e 6 de junho.

Na quinta (1) e sexta (2), a previsão é de sol com muitas nuvens durante o dia, com chuva a qualquer momento mínima de 14°C e máxima de 23°C.

A região deverá ter chuvas e muitas nuvens, com algumas breves aberturas de Sol no final da manhã e no início da tarde. Isso acontecerá devido a um fenômeno chamado Vórtice Ciclônico de Altos Níveis, o chamado VCAN, um sistema de circulação dos ventos que é caracterizado por circulação fechada e no sentido horário.