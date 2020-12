Thiago Ventura vence o Troféu Uol Splash na categoria “Melhor Humorista de 2020”

Por Samara Matos, na redação

Nesta terça-feira (22) foram anunciados os vencedores do Troféu Uol Splash Awards. O humorista de Taboão da Serra, Thiago Ventura venceu na categoria “Melhor Humorista de 2020”. De acordo com a votação, Thiago Ventura recebeu 44,65% do total de 15.265 votos.

Thiago Ventura concorre ao lado de outros renomados humoristas como Tatá Werneck, Rafael Portugal, Eduardo Sterblitch, Paulo Vieira e Marcelo Adnet. Em segundo lugar ficou o humorista do BBB 20 Rafael Portugal com 21,65%

Premiação Splash Awards:

