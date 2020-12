Fernando Fernandes entrega sua última obra como prefeito: quadra poliesportiva no Jardim Três Marias

Da assessoria de imprensa da PMTS

O Jardim Três Marias ganhou nesta quarta-feira, 23, uma quadra poliesportiva coberta com toda a infraestrutura para a prática de atividades. A cerimônia de inauguração teve a presença de diversas autoridades municipais, entre elas o prefeito Fernando Fernandes, que destacou a importância do equipamento para o bairro e adjacências.

“É uma obra importante, pois essa região não tinha espaços de lazer. Agora, as crianças, os adultos e os idosos terão como praticar suas atividades físicas e esportivas. Sei que a vereadora Érica, que lutou por esse espaço e por recursos, e toda a Câmara, garantirão que nessa quadra aconteçam todas as atividades para as quais nós fizemos essa obra”.

A obra, localizada na Rua João Meneghette, 200, conta com aproximadamente 1800m² de construção, sendo 560m² referentes à quadra, que é coberta com uma estrutura metálica e tem um alambrado de proteção. O valor da construção é de R$555.485. Foi feito um trabalho amplo com a construção de escadarias, muretas, rampas de acesso e nivelamento do terreno.

Quadra poliesportiva no Jardim Três Marias, última obra inaugurada na gestão Fernando Fernandes.

Outras autoridades também prestigiaram o evento, como os vereadores Érica Franquini, Dr. Ronaldo Onishi, Marcos Paulo, Joice Silva e Priscila Sampaio, e os secretários Fábio Fernandes (Governo), Laura Neves (Desenvolvimento Econômico), Dra. Raquel Zaicaner (Saúde), Dr. Joel Ney de Sanctis Jr. (Assuntos Jurídicos), Daniel Borges (Comunicação), Arlete Silva (Assistência Social), Maria Cecília (Educação), Sandra Pereira (Habitação) e Daniel Bogalho (Manutenção).