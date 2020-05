Total Química e Sercom Contact Center doam materiais de limpeza e alimentos à Prefeitura

Direto da redação

A Prefeitura de Taboão da Serra recebeu na manhã de terça-feira (12) duas grandes doações de materiais de limpeza e de alimentos para serem doados aos moradores do município em maior vulnerabilidade social, durante esse período de quarentena por causa do novo coronavírus (Covid-19).

A Total Química fez a doação de 6 mil frascos de água sanitária Daclor, com dois litros cada, que serão entregues nas comunidades para que as pessoas possam fazer a limpeza de suas residências. A empresa está localizada no Jardim das Oliveiras e produz uma série de produtos em várias áreas.

A outra doação foi da empresa Sercom Contact Center, maior empregadora do município, arrecadou junto aos seus colaboradores uma tonelada e 800 quilos de alimentos, além de produtos de limpeza e higiene pessoal.