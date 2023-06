Tudo Nosso goleia por 5 a 1 o Sapé FC e é campeão da 1ª Divisão de Taboão da Serra

Por Allan dos Reis, no estádio

Em tarde inspirada, o Tudo Nosso goleou por 5 a 1 o Sapé FC e conquistou o título da 1ª Divisão de Futebol de Taboão da Serra no sábado (17). O jogo aconteceu no estádio municipal Vereador José Feres.

A goleada começou com gol relâmpago com menos de um minuto. O placar foi ampliado aos 7 minutos. O Sapé descontou aos 30 minutos, mas deu tempo para celebrar muito o gol, já que Pelézinho, aproveitando um contra ataque, fez um golaço por cobertura, fechando o placar do 1º tempo em 3 a 1.

Sem forças para reagir, o Sapé tomou mais dois gols. Aos 7 minutos e aos 20 minutos. Depois disto, o Tudo Nosso tocou a bola e esperou o apito do árbitro para gritar é Campeão pela primeira vez no principal campeonato de Taboão da Serra.

A equipe campeã embolsou 7 mil reais e a vice ficou com 3 mil, além de uniformes e a inscrição da Copa da Paz.