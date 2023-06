Vereadores reclamam da gestão do HPG e cobram governador: ‘Esquece esse negócio de metrô em Taboão e vamos se preocupar com a saúde do povo’

Direto da Redação

Os vereadores denunciaram durante a sessão desta terça-feira (20) que a tomografia do Hospital Geral do Pirajussara (HGP), gerido pela SPDM, sob responsabilidade do Governo do Estado, está quebrada. Com isso, pacientes precisam ser transportados para outros locais para conseguir realizar o exame.

As críticas mais incisivas foram feitas pelo vereador Alex Bodinho (PL). “Governador [Tarcísio de Freitas], me desculpe. Seis meses que está no governo. Está na hora de olhar para a saúde. Vamos esquecer esse negócio de metrô. […] Esse negócio de metrô são 20 anos que estão falando que vai chegar em Taboão e eu não acredito. Não acredito. Vamos se preocupar com o povo, com a saúde. O povo está sofrendo governador”, reclamou.

Ele também pediu ação do deputado estadual Eduardo Nóbrega. “Ele foi ontem falar com o secretário da saúde do Estado. Mas, assim, só falar não adianta. Vamos falar e vamos agir. É fácil falar. Falar até papagaio fala. Vamos agir porque o povo não aguenta mais”, completou.

Irmão do deputado, o vereador Anderson Nóbrega afirma que Eduardo ligou [durante a sessão] e avisou que em 15 ou 20 dias será realizada uma audiência com o secretário para tratar dos problemas de atendimento no HGP.

Minutos antes, ele foi a tribuna denunciar o equipamento quebrado e criticar a gestão. “O tomógrafo do HGP, que é da SPDM, está quebrado há semanas e está dando muito trabalho ao serviço de saúde de Taboão da Serra. Além da SPDM estar impedindo o acesso de nossos munícipes por causa de birra, porque perdeu um contrato [de gestão], está com o tomógrafo quebrado e atrapalhando o trabalho das ambulâncias de remoção, que demoram cinco a seis horas até outra cidade”, diz Anderson.

A primeira-dama e vereadora Luzia Aprígio (Pode) também pediu atenção do governador Tarcísio de Freitas. “Esse tomógrafo tanto faz falta para Taboão da Serra e para a região. Temos que ter um socorro quando precisamos. Quero pedir ao nosso governador para que nos ajude. Governador Tarcísio, nos ajude. Ajude a nossa região junto com o nosso deputado Eduardo Nóbrega, a nossa deputada federal Renata Abreu. Precisamos de socorro. Estamos pedindo socorro”, discursou.

Para o vereador Ronaldo Onishi (DC), a solução deve ser feita com a compra ou aluguel de um tomógrafo por parte da prefeitura. “Fiz um apelo a todos os vereadores para que destinem emendas impositivas para que a cidade tenha um tomógrafo, que é essencial. Não podemos ser reféns”, diz.

A alternativa proposta pelo Enfermeiro Rodney (PSD) é que a Prefeitura inclua no contrato com a nova gestora dos prontos socorros uma exigência. “O novo contrato da empresa que for administrar definitivamente o PS do Antena, tenha uma cláusula para que compre ou loque um aparelho de tomógrafo para que a nossa cidade não fique dependente do Hospital Geral do Pirajussara.

A vereadora Joice Silva (PTB) propôs a aprovação de voto de repúdio contra a SPDM, gestora do hospital, e cobrou atitude do governador. “Eu solicito, mediante a fala de cada vereador, para que a gente vote ainda nesta tarde um voto de repúdio a SPDM e possa ser encaminhado ao secretário estadual de saúde e ao governador para que ele tome uma atitude o quanto antes”, discursou.

Outros parlamentares também expuseram suas críticas a gestão da SPDM ao Hospital Geral do Pirajussara.