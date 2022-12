Um suspeito morto e outro ferido durante tentativa de assalto na Régis Bittencourt

Direto da redação

Um policial militar à paisana interviu numa tentativa de assalto na Rodovia Régis Bittencourt, em Taboão da Serra, e baleou os dois suspeitos neste domingo (11). Mesmo feridos, eles tentaram fugir na moto, mas um deles foi abandonado na rodovia e morreu ao dar entrada no Pronto Socorro do Antena.

O outro ferido é um adolescente de 15 anos, que deu entrada no mesmo PS e está sob a custódia da Polícia.

Segundo informações do SBT, o policial percebeu a tentativa de assalto a um motoqueiro e tentou intervir. Os homens atiraram contra o carro do PM, que reagiu. O policial não foi ferido. O caso foi registrado no 1º DP de Taboão da Serra.

OUTRO CASO

Há poucos dias, outro caso semelhante aconteceu em Taboão da Serra, quando um policial reagiu a uma tentativa de assalto na Estrada Kizaemon Takeuti, que terminou com um suspeito baleado e outro preso.