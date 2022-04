Unidos do Morro repudia políticos que estão usando nome a associação sem autorização

Direto da redação

A Associação Unidos do Morro divulgou “Nota de Repúdio” nesta quarta-feira (20) para rebater declarações – feitas de forma não pública – de que estariam apoiando um (ou outro) candidato a deputado, seja estadual ou federal, nas eleições deste ano.

Com 28 anos de existência e uma série de realizações a comunidade na região do Pirajuçara, a Unidos do Morro chama de “oportunismo político” os postulantes que utilizarem a Associação sem a devida autorização.

Veja a nota abaixo:

ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA UNIDOS DO MORRO (AEUM)

NOTA DE REPÚDIO

A ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA UNIDOS DO MORRO – AEUM, por meio de seus representantes, vem por esta via, tornar público o seu inconformismo, o que faz na forma de REPÚDIO às declarações que estão sendo veiculadas na Municipalidade de Taboão da Serra.

A presente ASSOCIAÇÃO, em seus 28 (vinte e oito) anos de existência, sempre teve boa relação com a Administração Pública local, quer seja com o Poder Executivo, quer seja com o Legislativo.

Assim, vem, veementemente REPUDIAR as alegações de que a nossa ASSOCIAÇÃO está apoiando este ou aquele interessado a concorrer a cargos públicos eletivos.

A AEUM não declarou até o presente momento qualquer apoio político partidário a quem quer que seja.

A utilização indevida, mormente, sem prévia consulta e apoio declarado da ASSOCIAÇÃO, constitui oportunismo político de pessoas mal intencionadas que buscam agregar os trabalhos de nossa ASSOCIAÇÃO às suas pretensões eleitoreira.

Cabe salientar que a ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA UNIDOS DO MORRO, se posiciona com o Governo que ora representa a população de Taboão da Serra, posicionamento este que de forma inequívoca sempre foi adotado nos seus 28 anos de existência. Participando conjuntamente com o Governo visando o melhor para comunidade e toda população Taboanense.

Taboão da Serra/SP,20 de Abril de 2022.

ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA UNIDOS DO MORRO

RUA PAULO VI,JARDIM FREITAS JUNIOR – CEP.06784-300 – TABOÃO DA SERRA-SP