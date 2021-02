Vacinação contra covid-19 em idosos com mais de 90 anos começa nesta segunda (8) em Taboão da Serra

Por Vera Sampaio, da PMTS

A Secretaria de Saúde de Taboão da Serra inicia na segunda-feira, 08/02, a vacinação de idosos contra a COVID-19. Nesse primeiro momento a campanha é destinada a pessoas com 90 anos ou mais. A partir de 17/02 a vacinação será ampliada para maiores de 85 anos. Demais faixas etárias serão divulgadas posteriormente, conforme o município receber mais vacinas.

Para receber a primeira dose, o idoso precisa comparecer a uma das 13 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de Taboão da Serra, de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h. É preciso apresentar o cartão do SUS, documento de identidade com foto, comprovante de endereço e, se possível, carteira de vacinação. Recomenda-se que o idoso vá à unidade acompanhado de uma pessoa maior de 18 anos.

Para agilizar o atendimento também é recomendado um pré-cadastro pelo site www.vacinaja.sp.gov.br e indicar o posto de saúde mais próximo de sua residência.

Nesse primeiro momento, a Secretaria de Saúde não ampliará o horário de atendimento das UBSs, uma vez que há pouco mais de 500 idosos no município dentro da faixa etária de maiores de 90 anos. De acordo com a pasta essa demanda pode ser absorvida pelas unidades sem alterações no horário.

Quando a vacina for ampliada para grupos mais numerosos, a Secretaria de Saúde expandirá o horário de funcionamento das UBSs até às 20h. Sendo das 17h às 20h o atendimento exclusivo para vacinação de grupos prioritários de cada período proposto no cronograma de vacinação.

A lista com o endereço das UBSs de Taboão da Serra está em www.ts.sp.gov.br.

VACINAÇÃO

Segundo o secretário de Saúde, José Alberto Tarifa, a pasta vacinou todos os idosos institucionalizados e iniciou a vacinação em cerca de 300 que estão acamados. “Já vacinamos 122 idosos que vivem em instituições de longa permanência e temos uma equipe volante que vai à casa dos que estão acamados para aplicação da vacina”, explicou.

O secretário ressalta que ainda não é momento de outros grupos irem à UBS em busca da vacina. “Estamos seguindo o cronograma de vacinação do Governo do Estado. Por isso, nesse momento, a vacinação será apenas para os grupos propostos. Os demais públicos alvos da campanha serão avisados posteriormente”, destacou.

IMUNIZAÇÃO

O Comitê de Enfrentamento à COVID-19 de Taboão da Serra criou o Plano de Ações para Imunização, que orienta a vacinação no município e foi aprovado com louvor pelo Governo do Estado de São Paulo. Com base em estudos feitos pela Secretaria de Saúde, o Comitê solicitou 180 mil doses para a primeira e para a segunda fase de vacinação. Esse número é suficiente para atender os grupos prioritários e, posteriormente de comorbidades, seguindo o calendário vacinal do Estado.

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a população estimada de Taboão da Serra em 2020 era de 293.652 habitantes, dos quais 7% são idosos, o que corresponde a cerca de 20 mil pessoas.