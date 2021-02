Cliente cobra ressarcimento do Extra Taboão após ter placa de carro furtada em estacionamento

Por Allan dos Reis, na redação

O morador de Taboão da Serra, Vinícius Tertolino do Nascimento registrou um boletim de ocorrência no dia 18 de janeiro após ter a placa do seu veículo furtada no estacionamento do Extra Hipermercado, localizado na divisa de Taboão com São Paulo. O caso aconteceu em janeiro e ele reclama da falta de resposta da rede.

“Fomos ao supermercado Extra fazer algumas compras. Entramos sem pegar o ticket, pois segundo a segurança do extra, estava havendo manutenção do sistema. Ao voltar para o carro após as compras no próprio mercado, vimos que haviam furtado a placa dianteira do nosso veículo. Comunicamos os responsáveis do setor de segurança, onde os mesmo notificaram que o mercado não possui câmera na área do estacionamento. Demos entrada no processo de sinistro do próprio mercado”, diz Nascimento.

Além do custo da placa, o cliente quer outros ressarcimentos. “A gente quer resposta se eles vão arcar com os prejuízos sem precisar entrar na Justiça. O custo a gente já sabe. Fizemos o orçamento para realizar todos os trâmites e dá 700 reais para placa nova e os gastos que a gente teve de Uber, já que a gente não pode andar com o carro sem placa”, diz.

OUTRO LADO

O Taboão em Foco conversou com a assessoria de imprensa do Extra e aguarda o posicionamento oficial da rede.