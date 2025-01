Vandalismo em Taboão da Serra: Mais de 10 ônibus são atacados e recolhidos pela Viação

Direto da redação

Passageiros do transporte coletivo em Taboão da Serra enfrentam dificuldades devido a frequentes atos de vandalismo na Avenida Aprígio Bezerra da Silva, especialmente após as 19h. Moradores denunciam que jovens, com idades entre 10 e 14 anos, estão utilizando estilingues para atacar os ônibus, provocando danos e colocando em risco a segurança dos passageiros.

Até o momento, dois casos de ferimentos foram registrados, levando a Viação Pirajuçara a recolher os veículos nos horários considerados mais críticos. A medida, embora preventiva, tem causado transtornos aos usuários do transporte coletivo noturno.

Mais de Dez Ônibus Atacados em 2025

Desde o início do ano, mais de dez ônibus foram alvos de vandalismo na região Sudoeste da Grande São Paulo. Os ataques, conforme relatos de operadores ao portal Linhas Metropolitanas, ocorrem principalmente nos pontos de parada, onde pedras são lançadas contra os vidros dos coletivos, resultando em estilhaços e ferimentos em passageiros.

Entre os locais mais afetados estão os pontos próximos ao hipermercado Assaí, no sentido Embu, e os trechos entre o Shopping Taboão e a Avenida Vida Nova, no sentido São Paulo. Os atos de vandalismo também foram registrados no final de 2024.

As linhas mais impactadas incluem a 032 (Itapecerica da Serra/Parque Paraíso x SP/Metrô Vila Sônia), 078 (Embu/Parque Pirajussara x SP/Metrô Vila Sônia), e 079 (Taboão/Jd. São Judas).

Além do risco à segurança, os incidentes causam atrasos e interrupções nos serviços. Cada ônibus vandalizado precisa retornar à garagem para reparos, o que pode levar mais de 24 horas. A Viação Pirajuçara ressalta que esse processo compromete a operação diária.

A Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo informou que um boletim de ocorrência foi registrado no início de janeiro. A investigação está sendo conduzida pelo 1º DP de Taboão da Serra, com exames periciais em andamento e diligências para identificar os responsáveis.

A Secretaria Municipal de Segurança Pública de Taboão da Serra declarou que o assunto foi encaminhado para tratativas internas, e novas informações serão divulgadas assim que disponíveis.

Fonte: Linhas Metropolitanas