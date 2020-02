Veja as mensagens de Feliz Aniversário a Taboão da Serra feitas pelos pré-candidatos a prefeito

View this post on Instagram

Parabéns Taboanense! Taboão da Serra completa 61 anos. São mais de seis décadas de vitórias, histórias, memorias e superações. Chegamos até aqui com muito trabalho, com reconhecimento e honestidade, e a melhor forma de construir um futuro, é criá-lo. O melhor presente que PODEMOS dar é continuar trabalhando sempre ao lado do bem, ao lado dos taboanenses, pelo seu desenvolvimento e crescimento. Que os taboanenses possam contar comigo sempre, como sempre pude contar com a generosidade dessa amada cidade e de seu povo. Taboão da Serra me adotou e tenho que retribuir com trabalho sério e honesto. Então você trabalhador, dona de casa, estudante e todos os taboanenses, que tenhamos a esperança de uma vida nova no futuro! #ConstruindoNovasIdeias #JuntosPodemos #AprígioDeputado