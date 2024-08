Veja o que pode e o que é proibido na Campanha Eleitoral 2024

Desde o último dia 16 de agosto, os candidatos às eleições municipais de 2024 podem iniciar suas campanhas eleitorais com a realização de propaganda em diferentes mídias. Essa fase é crucial para candidatos a cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador, que agora têm a oportunidade de se conectar com os eleitores por meio de ações nas ruas, internet e, futuramente, no horário eleitoral gratuito. No entanto, o pleito eleitoral tem regras pré-estabelecidas pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral).