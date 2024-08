Fernando Fernandes faz caminhada no Jardim Trianon e promete retomar UBS do bairro e construir hospital municipal

Por Samara Matos, no Jardim Trianon

Candidato a prefeito de Taboão da Serra, Fernando Fernandes (PSDB) fez caminhada no Jardim Trianon na manhã deste sábado (24) ao lado do candidato a vice-prefeito Dr. Ronaldo Dias, da deputada estadual Analice Fernandes, além de candidatos a vereador e apoiadores.

O candidato ouviu as demandas da população e apresentou suas propostas e projetos futuros, que visam melhorar a região do Jardim Trianon, como por exemplo o retorno da UBS, transformada pela atual gestão em Pronto-Socorro Municipal.

“A principal proposta na verdade é trazer de volta aquilo que eu já tinha feito, a UBS do Jardim Trianon que o atual prefeito resolveu transformar em pronto-socorro infantil e isso desagradou demais a população que tem me cobrado muito pelo retorno da UBS. Dentre várias outras reivindicações, uma interessante foi a criação do Centro de Referência do Autismo, que aliás, está no meu plano de governo. O Trianon também cobrou por segurança, as pessoas estão reclamando muito e citam a retirada do monitoramento por câmera”, disse Fernandes

Além disso, o candidato demonstrou preocupação em atender os pedidos em melhoria da saúde e como solução promete construir um Hospital Municipal.

“Outra grande reivindicação é a saúde. Colocamos nossa proposta que não é só para o Jardim Trianon e sim para a cidade inteira, e posso falar dessa proposta com muito conhecimento, pois sou médico. Nossa proposta é a construção do Hospital Municipal, pois a nossa saúde não pode melhorar se não tivermos o Hospital Municipal de qualidade”, afirma o candidato.

A caminhada foi marcada por momentos de interação direta entre o candidato e os cidadãos. Fernandes demonstra gratidão pela recepção que teve no bairro.

“A recepção aqui no Jardim Trianon foi emocionante, tiveram momentos que tive vontade de chorar. Fui o primeiro médico do Pirajussara e tratei dessas pessoas. Pessoas que não são mais jovens e elas narram essas histórias como se tudo tivesse acontecido ontem. Eu ouvi testemunhos emocionantes e saio daqui hoje emocionado.” declarou