Aprígio agradece apoio em caminhada no São Judas e Nóbrega reforça realizações da gestão

Por Allan dos Reis, na região do São Judas

A caminhada do prefeito Aprígio (Podemos), que busca a reeleição, aconteceu neste sábado (24) pela manhã na região do Jardim São Judas. Ao lado do deputado estadual Dr. Eduardo Nóbrega, seu candidato a vice-prefeito, conversou com moradores e comerciantes e agradeceu o carinho com que foi recebido.

“Vocês percebem o carinho da população, a garra, a força de vontade em querer mudanças. Vamos mudar para melhor Taboão da Serra dando continuidade aos trabalhos que estão aí e melhorando muito mais nossa cidade”, diz Aprígio.

Ele também comentou sobre os primeiros dias de campanha. “A cada dia vai melhorando mais e vamos ganhar no primeiro turno”, diz.

Aprígio afirma que nos próximos dias a Prefeitura vai entregar mais de 300 escrituras, uma rua que interliga o comunitário, o Parque [na área] do Japonês, além da creche do vovô. “E outra coisa interessante é a ligação da BR-116 [atual Avenida Aprígio Bezerra da Silva] com esse bairro, que para fazer o retorno precisava ir 3 quilômetros para frente ou para trás”, completa.

No corpo a corpo com os moradores, o candidato a vice tem repetido uma série de realizações da atual gestão. “Quando a gente apresenta tudo que foi feito pelo Governo Aprígio, hospital público veterinário, casa da mulher taboanense, tarifa zero aos domingos, ecopontos, as pessoas ficam impressionadas. Não nos comunicamos bem, mas com o apoio deste exército, vamos levar até o nosso povo e por isso a confiança na vitória”, diz Nóbrega.