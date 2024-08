Taboão da Serra é a segunda cidade no ranking das refeições mais caras do Estado

Por Samara Matos, na redação

De acordo com a ABBT (Associação Brasileira das Empresas de Benefícios ao Trabalhador), Taboão da Serra agora está em segundo lugar no ranking das refeições mais caras do estado de São Paulo. Em média, uma refeição completa na cidade, que inclui bebida não alcoólica, sobremesa e cafezinho, custa R$ 60,91. Este valor representa um aumento de 14% em comparação ao ano passado, quando a refeição custava R$ 52,06. A pesquisa considerou diferentes tipos de refeição, como comercial, self-service, executivo e à la carte, para determinar a média.

São Paulo ocupa a terceira posição no ranking, mesmo após um aumento no preço médio das refeições, que agora é de R$59,67, marcando uma alta de 4,8% em relação ao ano anterior. Barueri está em primeiro lugar, com um custo médio de R$ 60,95 por refeição, o que representa um aumento de 9% em relação ao ano passado, quando a refeição custava R$ 55,70.

Outras cidades no ranking das refeições mais caras incluem Santo André (R$ 59,21, 4ª posição), Jundiaí (R$ 53,01, 5ª posição), Santos (R$ 52,52, 6ª posição), São José dos Campos (R$ 50,25, 7ª posição), Sorocaba (R$ 49,52, 8ª posição), São Caetano do Sul (R$ 49,15, 9ª posição) e Diadema (R$ 49,12, 10ª posição).

Inflação e atividade econômica

O aumento dos preços das refeições está relacionado a vários fatores. A inflação desempenha um papel crucial, elevando os custos dos insumos alimentares. Em 2024, a inflação acumulada impactou significativamente o preço dos alimentos, refletindo diretamente nos custos dos estabelecimentos. Além disso, a alta demanda por refeições em cidades com intensa atividade econômica, como Barueri , Taboão da Serra e São Paulo, também contribui para o aumento dos preços. A competição por espaços comerciais e a necessidade de oferecer serviços de qualidade são outros fatores que influenciam os custos.

Cidades com as refeições mais caras de São Paulo