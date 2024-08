Engenheiro Daniel caminha pelo Saint Moritz e promete transformar UBS em Pronto Socorro

Por Allan dos Reis, no Jardim Saint Moritz

O candidato a prefeito Engenheiro Daniel (União Brasil) fez sua caminhada de sábado (24) pelas ruas do Jardim Saint Moritz. Acompanhado da candidata a vice-prefeita Erica Franquini, ele conversou com comerciantes e moradores do bairro.

“A população deste bairro tem reclamado muito da questão da saúde e nosso objetivo é transformar a Unidade Básica de Saúde do Margaridas em uma unidade mista. Será pronto-socorro com unidade básica de saúde. Já tínhamos prometido isso nas eleições de 2020 e fazia parte das promessas da atual gestão e não foi feito”, afirma Daniel.

A vice Erica Franquini comentou sobre os primeiros dias de campanha. “A população realmente quer mudanças. E eu estou muito feliz pelo acolhimento, principalmente pela valorização da mulher. A cidade está carente de políticos humanos. E tenho certeza que eu e o Daniel somos esses políticos e vamos fazer a diferença”, diz.

Daniel também fez questão de destacar a gestão do prefeito Ney Santos em Embu das Artes, cidade que ele foi secretário por quase quatro anos. “Nos últimos 10 anos, em Taboão da Serra não teve o tanto de obras que Embu realizou”, repetiu a comerciante. O candidato também fez críticas aos faróis na Avenida Aprígio Bezerra da Silva (antiga Rodovia Régis Bittencourt).