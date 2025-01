Vereador Dr. Ronaldo Onishi parabeniza diretoria e alunos da escola Francisco Vicente por aprovação em universidades públicas

Da assessoria

O vereador Dr. Ronaldo Onishi parabenizou alunos, professores, diretoria e todos os funcionários da Escola Estadual Professor Francisco Vicente Lopes Gonçalves pela aprovação de quatro estudantes em universidades públicas conceituadas como USP, UNESP e FATEC. O vereador é advogado e ex-aluno da escola e faz questão de acompanhar de perto as demandas e conquistas da instituição.

Os quatro alunos aprovados do Francisco Vicente obtiveram notas de destaque no Provão Paulista, programa que disponibilizou 15 mil vagas em faculdades paulistas, exclusivamente para estudantes da rede pública estadual. Um deles garantiu vaga no curso de medicina da USP, o mais disputado e reconhecido do Brasil.

“Como ex-aluno da Escola Francisco Vicente Lopes Gonçalves, como advogado e como vereador, fico extremamente orgulhoso de ver estudantes da minha escola conquistando espaços tão importantes. Essas aprovações mostram a importância da educação, e, sobretudo o empenho dos professores, diretores e de toda a equipe da escola. Acima de tudo mostram a importância dos alunos sonharem e estudarem com o objetivo de realizar seus sonhos”, diz Onishi.

O vereador acompanha a evolução educacional desses alunos há tempos. “Eu tive a felicidade de homenagear alguns desses alunos após a vitória nas Olimpíadas de Matemática em 2023. Essa conquista é dos estudantes, mas também é de toda a nossa cidade, de todo o corpo docente, das famílias que acreditaram no potencial desses jovens. Como vereador, sigo trabalhando para que iniciativas como essa sejam ampliadas e beneficiem ainda mais estudantes de Taboão da Serra”, completa.

Confira os aprovados

Luiz Filippe Campos Soares, foi aprovado em Medicina na USP. Giovana Moreira foi aprovada em arquitetura na USP. Aryana dos Santos Madureira foi aprovada em Engenharia Florestal, na UNESP e Débora Pereira Molinari vai cursar Geoprocessamento na FATEC.