Após se reunir com ministro, prefeito Engenheiro Daniel ‘recupera’ R$ 9,5 milhões para reformar parques da Hortênsias e da Família

Direto da Redação, com informações PMTS

O prefeito Engenheiro Daniel anunciou nesta terça-feira (29) que o Governo Federal vai liberar R$ 9,5 milhões para Prefeitura de Taboão da Serra reformar o Parque das Hortênsias e da Família Olívio Nóbrega. Ele foi até Brasília e se reuniu com o ministro Celso Sabino, do Turismo.

O valor devia ter sido repassado no governo Aprígio, mas – por falta de documentação – o dinheiro não chegou ao município e o convênio chegou a ser cancelado.

“Agora com muito esforço da nossa administração, consegui me reunir com o Ministro de Turismo, Celso Sabino, e foi ratificada a continuidade do contrato, o que significa que o valor será liberado para os cofres públicos da prefeitura. Não poderíamos jamais perder uma verba dessas porque nosso governo é comprometido com a cidade”, diz Daniel.

Evitando citar o nome do ex-prefeito, o atual mandatário explicou os motivos do cancelamento. “O governo do ex-prefeito não conseguiu captar o recurso porque não entregou a documentação necessária dentro do prazo”, completou.

O prefeito de Taboão da Serra também agradeceu o apoio dos deputados federais Pedro Lucas Fernandes (líder do União Brasil) e Pastor Cláudio Mariano.