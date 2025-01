Taboão da Serra inicia ano letivo em 5 de fevereiro e prevê entrega de uniformes na segunda quinzena do mês

Direto da PMTS

As escolas e creches da rede municipal de ensino de de Taboão da Serra estão sendo preparadas para a volta às aulas. As Secretarias de Educação (SEDUC) e de Manutenção se uniram em uma força-tarefa para roçagem do mato e diversas unidades já começaram a ser capinadas, como as EMEBs Aninha, Papa-Capim e Narizinho. O início do ano letivo será na quarta-feira, 5 de fevereiro.

O secretário de Educação, Luciano Corrêa, afirmou estar otimista. “Será uma gestão cheia de desafios, pois temos como objetivo a recuperação das nossas escolas, como solicitou o nosso prefeito Engenheiro Daniel e a nossa vice Erica Franquini”, disse. “Muitas escolas precisam de manutenção urgente e estamos trabalhando em parceria com outras secretarias para revitalizar as unidades. O trabalho é árduo, mas tenho certeza que será frutífero”, concluiu.

Segundo Luciano, a SEDUC pretende iniciar a distribuição dos kits de uniformes já na segunda quinzena de fevereiro.

Cada um dos mais de 24 mil alunos da rede municipal de ensino receberão roupas de verão e inverno, sendo três camisetas de manga curta, uma camiseta de manga longa, duas bermudas, uma calça, uma jaqueta forrada e três pares de meias.

Com relação ao kit de material escolar, a licitação lançada no final do ano passado foi suspensa pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP) e, por isto, a Prefeitura publicará um novo edital.

“O edital lançado pela gestão anterior tinha vícios, o que resultou na impugnação do documento e, consequentemente, a suspensão pelo TCE. Estamos preparando um novo edital, que será publicado em breve, e esperamos ter celeridade na aquisição dos itens do material escolar e, assim não prejudicar os alunos e famílias da nossa rede”, comentou Luciano Corrêa.