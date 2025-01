Provão Paulista: 221 jovens da região são aprovados e garantem acesso a Universidades Públicas

Por Geovanna Matos, na redação

A primeira lista de aprovados no Provão Paulista, divulgada no último dia 20 de janeiro, confirmou a aprovação de 221 estudantes da região em diversas universidades e faculdades públicas de São Paulo, como USP, Unicamp, Unesp, Fatec e Univesp. O programa, que oferece acesso direto a cursos superiores nas principais instituições do estado, tem se mostrado uma importante ferramenta para o ingresso de alunos da rede estadual de ensino.

Entre os aprovados estão estudantes de escolas estaduais de Taboão da Serra, Embu das Artes, Itapecerica da Serra, Embu-Guaçu, Juquitiba e São Lourenço da Serra. Os cursos abrangem áreas como Medicina, Engenharia, Design, Análise de Sistemas, entre outros, e as aulas devem começar entre o primeiro e o segundo semestre de 2025.

Um dos destaques é o caso da Escola Estadual Salvador de Leone, em Itapecerica da Serra, que teve cinco alunos aprovados no Provão Paulista. Kleber Vinicius de Almeida foi aprovado em Medicina na Unicamp, enquanto Sabrina Felix do Amaral conquistou vaga em Engenharia de Produção na USP. Outros aprovados da escola incluem Thiago Alves Costa Araujo (Análise e Desenvolvimento de Sistemas na Fatec), Victoria Ribeiro Gloria (Design de Produção na Fatec) e Debora Carvalho Ramires (Gestão de Empreendimentos Gastronômicos na Fatec).

O Provão Paulista é uma iniciativa do governo estadual que oferece 15 mil vagas exclusivas para alunos da rede pública, facilitando seu ingresso em universidades sem a necessidade de vestibular. A terceira lista de aprovados será divulgada na próxima segunda-feira, 3 de fevereiro, o que pode aumentar ainda mais o número de estudantes da região aprovados no processo seletivo.