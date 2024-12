Vereador mais votado de Taboão da Serra, Wanderley Bressan tem diplomação suspensa pela Justiça Eleitoral

Direto da redação

A Juíza Eleitoral Carolina Conti Reed suspendeu nesta segunda-feira (16) a diplomação do vereador eleito Wanderley Bressan (PDT) por suspeita de compra de votos e abuso do poder político e econômico. O pedido de suspensão foi feito pelo vereador e colega de partido Alex Bodinho (PDT), que não conseguiu se reeleger. A diplomação de todos os eleitos acontece nesta terça, a partir das 14h.

Segundo denúncias, o vereador eleito com 5.678 votos teria feito reunião no dia 1º de setembro com bolsistas do PAP e – em troca de voto – teria oferecido R$ 150 aos participantes e ameaçado desligar que não votasse nele. A denúncia foi feita pelo programa Roda de Fogo, dos jornais Atual e Verbo Online.

O Taboão em Foco não conseguiu contato com o vereador eleito, mas ele tem negado qualquer irregularidade em sua campanha eleitoral e acusa o vereador de forjar a denúncia. Ele deve entrar com um pedido de liminar ainda nesta terça para que seja diplomado.

A diplomação do prefeito eleito Engenheiro Daniel, da vice-prefeita Erica Franquini, e dos vereadores eleitos acontece nesta terça-feira (17) às 14h e será transmitida pelo canal da Câmara Municipal no Youtube.