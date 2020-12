Virada do ano deve ser com chuva na região, aponta previsão do tempo

Direto da redação

A previsão do tempo para a semana do Ano Novo é de temporal para a região. De acordo com o INMET (Instituto Nacional de Meteorologia) chuvas com ventos fortes são esperadas nesta quarta-feira (30), com temperatura entre 20°C e 25°C. Apesar das temperaturas altas, a chuva deve estar presente nas comemorações de Ano Novo em Taboão, segundo previsão do tempo do INMET.

No dia 31 de dezembro, a máxima chega próximo dos 25°C, porém, pancadas de chuvas são esperadas durante todo o dia. Já no dia 1° de janeiro de 2021, a temperatura máxima atinge 23°C, mas a chuva também se faz presente.

No sábado (2°), o clima fica mais ameno e é previsto sol entre nuvens com máxima de 23ºC e mínima de 16ºC . No domingo (3°), último dia de recesso do Ano Novo também chove e a temperatura fica entre 22ºC e 15ºC.